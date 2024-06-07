ВСУ: В Харьковской области у РФ перегруппировка, на борьбу с дезертирами бросили "Ахмат"

В течение последних суток оккупанты не наступали на Харьковском направлении

Российские оккупанты (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

На Харьковском направлении российские оккупационные войска проводят перегруппировку, выставляют заградительные отряды из личного состава кадыровского "Ахмата". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск <...> В поддержку своих действий враг придерживается старой тактики выставления заградительных отрядов из личного состава подразделения "Ахмат"", – рассказал он.

СПРАВКА Заградительные отряды — отряды, которые размещались позади основных войск для предотвращения побега военнослужащих с поля боя, поимки шпионов, диверсантов и дезертиров, возвращения к части отставших беглецов и военнослужащих. Заградительные отряды — отряды, которые размещались позади основных войск для предотвращения побега военнослужащих с поля боя, поимки шпионов, диверсантов и дезертиров, возвращения к части отставших беглецов и военнослужащих.

По словам Волошина, в Волчанске главная задача Сил обороны – сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения украинских территорий.

В районе Купянска сложная ситуация: оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск по двум направлениям. Там Силы обороны должны остановить врага и заставить перейти к обороне, добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Российское наступление на Харьковском направлении продолжается с 10 мая. Россияне взимают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня Украина контролировала около 70% Волчанска.

4 июня в ВСУ сообщили, что российская армия в Харьковском направлении перешла к тактике поражения украинских позиций огнем артиллерии и ударами КАБ.

5 июня Нацгвардия сообщила, что для поддержки штурмов Россия перемещает на границу с Украиной новые подразделения, в том числе мотострелковые.

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