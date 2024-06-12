Сырский: В Харьковской области враг хочет создать "пояс безопасности", в Волчанске погряз
В Харьковской области российские оккупационные войска пытаются создать "пояс безопасности", продвинувшись вглубь украинских боевых порядков. Об этом после посещения воинских частей заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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"На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый пояс безопасности", – сообщил он.
По словам главкома, в Волчанске оккупанты погрязли, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.
На днях спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщал LIGA.net, что на Харьковском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку, выставляют заградительные отряды из личного состава кадыровского "Ахмата".
- Российское наступление в Харьковской области продолжается с 10 мая. Россияне стягивают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.
- 5 июня Сырский сказал, что у Украины есть шансы изменить ситуацию на фронте в свою пользу.
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