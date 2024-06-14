DeepState пише про окупацію Новопокровського. ЗСУ кажуть – бої тривають, як і за Роздолівку

У ЗСУ наголосили, що Покровський напрямок залишається одним із найважчих на фронті, проте не підтверджують захоплення Новопокровського

Ілюстративне фото: ТрО

Станом на ранок 14 червня за село Новопокровське Донецької області тривають бої. Про це заявив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, коментуючи інформацію OSINT-аналітиків DeepState про нібито захоплення цього населеного пункту росіянами.

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Також у DeepState заявили, що армія РФ просунулась біля Роздолівки.

"По Роздолівці – вона наша і тривають бої. Новопокровське – теж тривають бої <…> Станом на ранок 10:00 на Сіверському напрямку успішно зупинено спробу загарбників просунутись уперед в районі Роздолівки", – сказав Волошин.

Він зазначив, що на Покровському напрямку Сили оборони намагаються не допустити просування російських військ в глибину української території. Тим часом росіяни продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського.

Станом на 13:00 вісім боєзіткнень тривали у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового.

Волошин запевнив, що ситуація під контролем Сил оборони, а за минулу добу на Покровському напрямку ворог втратив 363 особи вбитими та пораненими, танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль.

11 червня ЗСУ спростували захоплення росіянами села Іванівське в районі Бахмута. Проте зазначили, що окупанти не припиняють спроби штурмувати населений пункт та обстрілювати його зі всіх видів озброєння.

У зведенні Генштабу 14 червня повідомлялось, що на Покровському напрямку росіяни втратили за минулу добу 363 особи вбитими та пораненими, знищено ворожий танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

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