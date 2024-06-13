На півночі Донеччини через бої горіли ліси національного парку "Святі гори" – відео
Через обстріли вчергове палала територія національного парку "Святі гори", розташованого поблизу міста Святогірськ, на півночі Донецької області. Відео опублікувало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
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У повідомленні йдеться, що напередодні в лісах парку внаслідок ворожих обстрілів сталася масштабна пожежа – вогнем знищено близько шести гектарів лісу.
У відомстві наголосили, що пожежа відбувалася на території, де ще не проводилось розмінування. Завдяки працівникам парку пожежу було локалізовано.
Після комісійного огляду постраждалої території національного парку буде проведено розрахунок збитків природно-заповідному фонду.
ДОВІДКА. "Святі гори" — національний природний парк, розташований в північній частині Донецької області. Створений указом президента від 13 лютого 1997 року. Парк в основному протягнувся уздовж лівого берега річки Сіверський Донець із великими виступами на правому березі. У 2008 році крейдяні гори на території парку потрапили в топ-100 всеукраїнського конкурсу "Сім природних чудес України". Загальна площа парку — 40 589 га, із них у власності парку перебуває 11 878 га.
Парк зазнав великої руйнації під час російсько-української війни з 2014-го, а особливо в ході повномасштабної війни з 2022-го, коли більша частина парку перебувала в районі ведення бойових дій.
- Ще в січні 2023-го Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів заявило, що національний природний парк "Святі Гори" через війну знищено на 80%.
- У квітні 2024-го з'явилось відео, як виглядає Серебрянський ліс, де тривалий час йдуть запеклі бої.
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