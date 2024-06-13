Из-за обстрелов в очередной раз горела территория национального парка "Святые горы", расположенного вблизи города Святогорск, на севере Донецкой области. Видео опубликовало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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В сообщении сказано, что накануне в лесах парка в результате вражеских обстрелов произошел масштабный пожар – огнем уничтожено около шести гектаров леса.

В ведомстве отметили, что пожар происходил на территории, где еще не проводилось разминирование. Благодаря работникам парка пожар был локализован.

После комиссионного осмотра пострадавшей территории национального парка будет произведен расчет ущерба природно-заповедному фонду.

СПРАВКА. "Святые горы" – национальный природный парк, расположенный в северной части Донецкой области. Создан указом президента от 13 февраля 1997 года. Парк в основном протянулся вдоль левого берега реки Северский Донец с большими выступами на правом берегу. В 2008 году меловые горы на территории парка попали в топ-100 всеукраинского конкурса "Семь природных чудес Украины". Общая площадь парка – 40 589 га, из них в собственности парка находится 11 878 га. Парк потерпел сильные разрушения во время российско-украинской войны с 2014-го, а особенно в ходе полномасштабной войны с 2022-го, когда большая часть парка находилась в районе ведения боевых действий.

Еще в январе 2023-го Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило, что национальный природный парк "Святые Горы" в результате войны уничтожен на 80%.

В апреле 2024-го появилось видео, как выглядит Серебрянский лес, где долгое время идут ожесточенные бои.

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