Россия на броне и с авиацией три дня подряд почти непрерывно штурмует район Часова Яра

В четверг ВСУ уже отбили три атаки россиян в районе Андреевки, но два боестолкновения еще продолжаются вблизи Ивановского

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Уже в течение трех суток россияне активно штурмуют в районе Часова Яра Бахмутского района Донецкой области, применяя как бронетехнику, так и авиацию. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, с 10 июня действия оккупантов стали "слишком активными" в районе Часова Яра – враг почти непрерывно трое суток штурмовал город с помощью бронетехники.

Также, по его словам, оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на направлении при поддержке авиации и дронов. Россияне активно применяют неуправляемые авиационные ракеты и используют беспилотники в окрестностях Часова Яра.

По словам Волошина, подразделения Сил обороны успешно сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.

С начала суток 13 июня произошло уже пять боевых столкновений – три атаки российских оккупантов успешно отбиты в районе Андреевки, два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского.

Ситуация "несколько напряженная", отметил спикер ВСУ. Однако оккупанты несут потери – за сутки на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, 138 получили ранения.

Карта DeepState

Карта DeepState

10 июня спикер ВСУ Волошин говорил, что россияне не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яре, но активно продвигаются к востоку от нее.

11 июня ВСУ опровергли захват россиянами села Ивановское в районе Бахмута. Однако отметили, что оккупанты не прекращают попытки штурмовать населенный пункт и обстреливать его из всех видов вооружения.

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