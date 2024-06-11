ВСУ опровергает захват Ивановского под Бахмутом
Село Ивановское Донецкой области остается под контролем Сил обороны, однако оккупанты не прекращают попытки штурмовать населенный пункт и обстреливать его из всех видов вооружения. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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По его словам, за прошедшие сутки подавляющее большинство обстрелов (222) пришлось именно на Ивановское.
"По Ивановскому [россияне] насыпают со всего, пытаясь взять его. Но украинские воины держатся и дают достойный отпор врагу", – сказал Волошин.
Спикер сообщил, что с начала суток, по состоянию на 9:00, защитники пресекли семь попыток россиян прорвать оборону украинских войск в районе Ивановского, Клещеевки, Андреевки и Нового.
Ранее о якобы захвате Ивановского заявил OSINT-проект Deepstate.
- 10 июня Волошин сообщил, что Россияне не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яре, но активно продвигаются к востоку от нее.
- Вблизи Ивановского защитники вторично через неделю уничтожили редкую российскую установку "Тюльпан".
- 11 июня защитники из 10-й бригады "Эдельвейс" уничтожили российский многофункциональный комплекс РЭБ "Борисоглебск-2".
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