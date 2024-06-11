ВСУ опровергает захват Ивановского под Бахмутом

По состоянию на 9:00 защитники пресекли семь попыток россиян прорвать оборону украинских войск, заявили в группировке "Хортица"

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Село Ивановское Донецкой области остается под контролем Сил обороны, однако оккупанты не прекращают попытки штурмовать населенный пункт и обстреливать его из всех видов вооружения. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, за прошедшие сутки подавляющее большинство обстрелов (222) пришлось именно на Ивановское.

"По Ивановскому [россияне] насыпают со всего, пытаясь взять его. Но украинские воины держатся и дают достойный отпор врагу", – сказал Волошин.

Спикер сообщил, что с начала суток, по состоянию на 9:00, защитники пресекли семь попыток россиян прорвать оборону украинских войск в районе Ивановского, Клещеевки, Андреевки и Нового.

Ранее о якобы захвате Ивановского заявил OSINT-проект Deepstate.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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