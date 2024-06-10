Силы обороны уничтожили редкую САУ "Тюльпан" второй раз за неделю

Спикер группировки "Хортица" не уточняет, чем именно произошло поражение

САУ "Тюльпан" (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские защитники во второй раз за неделю уничтожили редкую российскую установку "Тюльпан", на этот раз вблизи Ивановского под Часовым Яром. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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В прошлый раз "Тюльпан" был поражен 6 июня: на Торецком направлении, сообщил он.

Уже 10 июня Волошин заявил о втором таком САУ, пораженном под Ивановским.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

2С4 "Тюльпан" – это советский самоходный миномет большого калибра 240 мм (типичный российский артиллерийский калибр – 152-мм, в НАТО – 155-мм).

Установка предназначена для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудием недоступно.

"Тюльпан" способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

Российские захватчики не используют эти САУ массово, они входят в список важных целей для Сил обороны.

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С 2022 года были штучные случаи использования "Тюльпанов" в местах жесточайших боев – "Азовсталь", Рубежное, Авдеевка.

6 июня Волошин отмечал, что россияне "хорошо не спрятали" эту САУ, а украинские защитники "постарались".

10 июня спикер также не уточнил, каким образом был уничтожен "Тюльпан" на этот раз.

По состоянию на 2011 год у России было около 588 "Тюльпанов", впрочем, они уже уничтожались во время российско-украинской войны, и сейчас их количество неизвестно.

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