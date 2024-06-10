Силы обороны уничтожили редкую САУ "Тюльпан" второй раз за неделю
Украинские защитники во второй раз за неделю уничтожили редкую российскую установку "Тюльпан", на этот раз вблизи Ивановского под Часовым Яром. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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В прошлый раз "Тюльпан" был поражен 6 июня: на Торецком направлении, сообщил он.
Уже 10 июня Волошин заявил о втором таком САУ, пораженном под Ивановским.
2С4 "Тюльпан" – это советский самоходный миномет большого калибра 240 мм (типичный российский артиллерийский калибр – 152-мм, в НАТО – 155-мм).
Установка предназначена для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, скоплений живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудием недоступно.
"Тюльпан" способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.
Российские захватчики не используют эти САУ массово, они входят в список важных целей для Сил обороны.
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С 2022 года были штучные случаи использования "Тюльпанов" в местах жесточайших боев – "Азовсталь", Рубежное, Авдеевка.
6 июня Волошин отмечал, что россияне "хорошо не спрятали" эту САУ, а украинские защитники "постарались".
10 июня спикер также не уточнил, каким образом был уничтожен "Тюльпан" на этот раз.
По состоянию на 2011 год у России было около 588 "Тюльпанов", впрочем, они уже уничтожались во время российско-украинской войны, и сейчас их количество неизвестно.
- 17 июля 2023 появилось видео с уничтожением российского "Тюльпана" из ракетной системы HIMARS.
- 19 июля нацгвардейцы уничтожили "Тюльпан" россиян на Бахмутском направлении.
- 9 сентября защитники с помощью дрона охотились и уничтожили "Тюльпан" в Луганской области.
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