Сили оборони знищили рідкісну САУ "Тюльпан" вдруге за тиждень
Українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну російську установку "Тюльпан", цього разу поблизу Іванівського під Часовим Яром. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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Минулого разу "Тюльпан" було уражено 6 червня: на Торецькому напрямку, повідомив він.
Вже 10 червня Волошин заявив про друге таке САУ, уражене під Іванівським.
2С4 "Тюльпан" – це радянський самохідний міномет великого калібру 240 мм (типовий російський артилерійський калібр – 152-мм, у НАТО – 155-мм).
Установка призначена для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, скупчень живої сили, озброєння та військової техніки, а також знищення об'єктів та цілей, ураження яких іншим артилерійським знаряддям недоступне.
"Тюльпан" здатний вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.
Російські загарбники не застосовують ці САУ масово, вони входять у перелік важливих цілей для Сил оборони.
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Від 2022 року були штучні випадки використання "Тюльпанів" у місцях найжорсткіших боїв – "Азовсталь", Рубіжне, Авдіївка.
6 червня Волошин зазначав, що росіяни "гарно не сховали" цю САУ, а українські захисники "постаралися".
10 червня речник також не уточнив, у який саме спосіб було знищено "Тюльпан" цього разу.
Станом на 2011 рік у Росії було близько 588 "Тюльпанів", утім їх вже знищували під час російсько-української війни, і наразі їхня кількість невідома.
- 17 липня 2023 року з'явилось відео зі знищенням російського "Тюльпана" з ракетної системи HIMARS.
- 19 липня нацгвардійці знищили "Тюльпан" росіян на Бахмутському напрямку.
- 9 вересня захисники за допомогою дрону вполювали та знищили "Тюльпан" на Луганщині.
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