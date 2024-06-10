Сили оборони знищили рідкісну САУ "Тюльпан" вдруге за тиждень

Речник угруповання "Хортиця" не уточнює, чим саме відбулося ураження

САУ "Тюльпан" (Фото: ресурс окупантів)

Українські захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну російську установку "Тюльпан", цього разу поблизу Іванівського під Часовим Яром. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Минулого разу "Тюльпан" було уражено 6 червня: на Торецькому напрямку, повідомив він.

Вже 10 червня Волошин заявив про друге таке САУ, уражене під Іванівським.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

2С4 "Тюльпан" – це радянський самохідний міномет великого калібру 240 мм (типовий російський артилерійський калібр – 152-мм, у НАТО – 155-мм).

Установка призначена для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, скупчень живої сили, озброєння та військової техніки, а також знищення об'єктів та цілей, ураження яких іншим артилерійським знаряддям недоступне.

"Тюльпан" здатний вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.

Російські загарбники не застосовують ці САУ масово, вони входять у перелік важливих цілей для Сил оборони.

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Від 2022 року були штучні випадки використання "Тюльпанів" у місцях найжорсткіших боїв – "Азовсталь", Рубіжне, Авдіївка.

6 червня Волошин зазначав, що росіяни "гарно не сховали" цю САУ, а українські захисники "постаралися".

10 червня речник також не уточнив, у який саме спосіб було знищено "Тюльпан" цього разу.

Станом на 2011 рік у Росії було близько 588 "Тюльпанів", утім їх вже знищували під час російсько-української війни, і наразі їхня кількість невідома.

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