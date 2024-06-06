В Волчанске Харьковской области украинские морские пехотинцы из 36-й бригады осуществили контратаку: разгромлены два подразделения россиян, взяты в плен два командира рот и несколько солдат из штурмовиков. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Видео с пленными оккупантами опубликовала сама бригада.

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"Молниеносная контратака морпехов 36-й бригады в Волчанске привела к успешному пополнению обменного фонда вражескими штурмовиками", – отметил Волошин.

В результате контрудара морпехи разгромили два российских подразделения – сдались два комроты и несколько солдат, добавил спикер.

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Он объясняет: в Харьковской области захватчики либо сами сдаются в плен во время боевых действий, либо во время штурмов их берут в плен украинские защитники.

Такие случаи не единичны, и о них сообщают разные военные подразделения Украины, отметил он.

Ранее ОСГВ "Хортица" сообщила, что 2 июня бойцы Сил обороны взяли в плен около 60 захватчиков под Волчанском.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

3 июня защитники поразили три склада с боеприпасами, один состав горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.

По состоянию на 6 июня в Харьковской области продолжаются бои в Липцах и Волчанске, в то же время пограничники не исключают расширения зоны боевых действий, хотя и не видят достаточных сил в группировках РФ.

Журналисты Суспильного идентифицировали одного из россиян, которые издевались над украинскими военнопленными и снимали это на видео в Харьковской области.

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