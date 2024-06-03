Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян – угруповання військ "Хортиця"

Подія сталася 2 червня, станом на третє число у місті тривають бої

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники взяли у полон близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Подія трапилася у неділю, 2 червня, – бійці Сил оборони взяли полонених окупантів поблизу Вовчанська, повідомив він.

У той же день Волошин повідомляв, що українські підрозділи контролюють більшу частину міста - близько 70%, а у місті та на околицях точаться жорстокі бої.

Станом на 3 червня у Вовчанську тривають бої, зазначив військовий.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Волошин повідомив, що від початку доби загарбники активізувалися на напрямку: триває бій біля Липців, а українські захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.

Журналісти Суспільного ідентифікували одного з росіян, які знущалися з українських військовополонених та знімали це на відео на Харківщині.

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