Секретар РНБО: Російська стратегія захоплення міст може змінюватися впродовж війни

Олександр Литвиненко зазначив, що після повномасштабного вторгнення росіяни змінили стратегію – повернулися до радянської

Олександр Литвиненко (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Російська стратегія щодо захоплення міст може розвиватися з продовженням війни, зокрема, окупанти знищили Маріуполь частково через прорахунки у плануванні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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За його словами, російська стратегія захоплення міст може розвиватися в процесі війни.

Литвиненко зазначив, що РФ знищила Маріуполь у перші тижні великої війни "частково через прорахунки щодо того, наскільки важко буде його захопити".

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Секретар РНБО пояснив: російські військові планувальники вважали, що потрібна відносно легкоозброєна маневрова армія, котра зможе швидко просунутися в Україну, деморалізувати та знищити її спротив.

Проте зустрівши жорстокий опір, армія РФ повернулася до застарілих звичок радянських військових планувальників – з використанням для просування масованого артилерійського вогню та бронетехніки.

Також Литвиненко заявив, що у разі найгіршого сценарію Росія може повторити з Харковом стратегію, застосовану під час знищення сирійського міста Алеппо.

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20 травня комбриг "Азову" повідомив, що в полоні окупантів досі понад 900 військовослужбовців бригади.

23 травня уповноважений Ради з прав людини заявив, що Україна зараз шукає посередників для переговорів із Росією щодо обміну військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя.

31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб: серед них захисники Маріуполя, Зміїного та ЧАЕС.

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