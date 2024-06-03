Секретар РНБО: Російська стратегія захоплення міст може змінюватися впродовж війни
Російська стратегія щодо захоплення міст може розвиватися з продовженням війни, зокрема, окупанти знищили Маріуполь частково через прорахунки у плануванні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Wall Street Journal.
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За його словами, російська стратегія захоплення міст може розвиватися в процесі війни.
Литвиненко зазначив, що РФ знищила Маріуполь у перші тижні великої війни "частково через прорахунки щодо того, наскільки важко буде його захопити".
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Секретар РНБО пояснив: російські військові планувальники вважали, що потрібна відносно легкоозброєна маневрова армія, котра зможе швидко просунутися в Україну, деморалізувати та знищити її спротив.
Проте зустрівши жорстокий опір, армія РФ повернулася до застарілих звичок радянських військових планувальників – з використанням для просування масованого артилерійського вогню та бронетехніки.
Також Литвиненко заявив, що у разі найгіршого сценарію Росія може повторити з Харковом стратегію, застосовану під час знищення сирійського міста Алеппо.
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- 20 травня комбриг "Азову" повідомив, що в полоні окупантів досі понад 900 військовослужбовців бригади.
- 23 травня уповноважений Ради з прав людини заявив, що Україна зараз шукає посередників для переговорів із Росією щодо обміну військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя.
- 31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб: серед них захисники Маріуполя, Зміїного та ЧАЕС.
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