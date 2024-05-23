Шукаємо посередників, які можуть вплинути на Росію щодо обміну оборонців Маріуполя – Лубінець

За його словами, Україна досі не має офіційного доступу до військовополонених та цивільних заручників

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна зараз шукає посередників для переговорів із Росією щодо обміну військовополонених, зокрема, захисників Маріуполя. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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"Не можна казати, що він поставлений на паузу, але ми маємо залишатися реалістами, що росіяни будуть використовувати ці чинники проти української влади... Не скажу, що прямо я бачу, що призупинені ці процеси. Відбувається зміна деяких керівників структур на території Російської Федерації, і це, в тому числі, на мій погляд, може бути пов'язано з тим, що зараз у нас не відбуваються якісь процеси. Але комунікація у нас відбувається", – зазначив Лубінець.

Він заявив, що ведеться пошук посередників, які могли б вплинути на позицію Росії у питанні обміну захисників Маріуполя.

Лубінець зазначив, що бачить окреме ставлення з боку росіян саме до оборонців Маріуполя й бачить нову тенденцію: росіяни звозять оборонців в окремі виправні заклади на території Російської Федерації, а потім серед оборонців Маріуполя шукають військовополонених, щодо яких розпочинають публічні судилища.

Ця нова тактика РФ, каже він, є порушенням Женевських конвенцій і окремим воєнним злочином. Лубінець підкреслив, що Україна привертає увагу до цього представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та вимагає від них реакції.

За його словами, Україна досі не має офіційного доступу до військовополонених та цивільних заручників, оскільки РФ продовжує обмежувати їх відвідування представниками МКЧХ, які мають відповідний мандат.

"Однак з інших каналів отримання інформації маємо повну картину, що там відбувається", – додав він.

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На початку березня в Офісі генпрокурора повідомили, що факти страти російськими окупантами українських військовополонених фіксувалися від самого початку повномасштабного вторгнення РФ, проте протягом останніх чотирьох місяців цих випадків побільшало.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого на одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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