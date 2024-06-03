Секретарь СНБО: Российская стратегия захвата городов может меняться на протяжении войны
Российская стратегия по захвату городов может развиваться с продолжением войны, в частности, оккупанты уничтожили Мариуполь частично из-за просчетов в планировании. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью The Wall Street Journal.
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По его словам, российская стратегия захвата городов может развиваться по ходу войны.
Литвиненко отметил, что РФ уничтожила Мариуполь в первые недели большой войны "отчасти из-за просчетов в плане того, насколько трудно будет его захватить".
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Секретарь СНБО объяснил: российские военные планировщики считали, что нужна относительно легковооруженная маневровая армия, которая сможет быстро продвинуться в Украину, деморализовать и уничтожить ее сопротивление.
Однако встретив жестокое сопротивление, армия РФ вернулась к устаревшим привычкам советских военных планировщиков – с использованием для продвижения массированного артиллерийского огня и бронетехники.
Также Литвиненко заявил, что в случае худшего сценария Россия может повторить с Харьковом стратегию, примененную при уничтожении сирийского города Алеппо.
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- 23 мая уполномоченный Совета по правам человека заявил, что Украина сейчас ищет посредников для переговоров с Россией по обмену военнопленных, в том числе защитников Мариуполя.
- 31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек: среди них защитники Мариуполя, Змеиного и ЧАЭС.
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