Секретарь СНБО: Российская стратегия захвата городов может меняться на протяжении войны

Александр Литвиненко отметил, что после полномасштабного вторжения россияне изменили стратегию – вернулись к советской

Александр Литвиненко (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Российская стратегия по захвату городов может развиваться с продолжением войны, в частности, оккупанты уничтожили Мариуполь частично из-за просчетов в планировании. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью The Wall Street Journal.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, российская стратегия захвата городов может развиваться по ходу войны.

Литвиненко отметил, что РФ уничтожила Мариуполь в первые недели большой войны "отчасти из-за просчетов в плане того, насколько трудно будет его захватить".

Читайте также: В Мариуполе погибли десятки тысяч человек – Зеленский

Секретарь СНБО объяснил: российские военные планировщики считали, что нужна относительно легковооруженная маневровая армия, которая сможет быстро продвинуться в Украину, деморализовать и уничтожить ее сопротивление.

Однако встретив жестокое сопротивление, армия РФ вернулась к устаревшим привычкам советских военных планировщиков – с использованием для продвижения массированного артиллерийского огня и бронетехники.

Также Литвиненко заявил, что в случае худшего сценария Россия может повторить с Харьковом стратегию, примененную при уничтожении сирийского города Алеппо.

Читайте также: Столбы дыма, подорванный мост и обгоревшие дома: как сейчас выглядит Волчанск – видео

20 мая комбриг "Азова" сообщил, что в плену оккупантов до сих пор более 900 военнослужащих бригады.

23 мая уполномоченный Совета по правам человека заявил, что Украина сейчас ищет посредников для переговоров с Россией по обмену военнопленных, в том числе защитников Мариуполя.

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек: среди них защитники Мариуполя, Змеиного и ЧАЭС.

Читайте также: Маленький Мариуполь в Пуще-Водице. Как живет единственный в Украине выехавший из оккупации лицей