Україна повернула з російського полону 75 людей – фото

Фото: Telegram

31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Це 52-й з початку повномасштабного вторгнення та перший з лютого цього року обмін, повідомили у Координаційному штабі.

Зеленський заявив, що вдалося повернути військовослужбовців Збройних Сил України та Національної гвардії, прикордонників, а також чотирьох цивільних — усі вони вже на рідній землі.

За даними Коордштабу, серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів, 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

"Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках", – йдеться у повідомленні Коордштабу.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

З полону визволили 37 представників ЗСУ, зокрема 13 бійців Військово-морських сил та двоє представників Повітряних сил. Також повернули 21 нацгвардійця, сімох прикордонників, шість тероборонців та четверо цивільних українок.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" можна провести до завершення війни.

31 січня Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону.

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