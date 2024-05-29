В Україні відкрили третій табір для утримання російських військовополонених "Центр-3" й відправили туди перших росіян. Це сталося, зокрема, через те, що Росія блокує обміни військовополоненими. Про це повідомили в пресслужбі державного проєкту "Хочу жити".

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За даними проєкту, новий табір також відкрили через велику кількість росіян, які здалися в полон.

У "Центрі-3" особовий склад ворожої армії зможе працювати, займатися спортом і дозвіллям, у закладі також обладнано спеціальні місця для приготування їжі, відпочинку та спілкування із психологами. На території табору є церква, куди можуть ходити полонені.

"Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу", — прогнозують у проєкті "Хочу жити".

За даними ГУР, після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 у серпні 2023 року, кількість росіян, які хочуть здатися у полон у рамках проєкту "Хочу жити", зросла на 70%.

У жовтні проєкт "Хочу жити" повідомив, що на стадії завершення знаходиться вже понад 1000 операцій щодо добровільної здачі в полон російських окупантів.

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