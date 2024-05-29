В Украине открыли третий лагерь для содержания российских военнопленных "Центр-3" и отправили туда первых россиян. Это произошло, в частности, из-за того, что Россия блокирует обмены военнопленными. Об этом сообщили в пресс-службе государственного проекта "Хочу жити".

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По данным проекта, новый лагерь также открыли из-за большого количества россиян, которые сдались в плен.

В "Центре-3" личный состав вражеской армии сможет работать, заниматься спортом и досугом, в заведении также оборудованы специальные места для приготовления пищи, отдыха и общения с психологами. На территории лагеря есть церковь, куда могут ходить пленные.

"Вероятно, это не последний такой лагерь для военнопленных россиян, который в этом году начал работу", – прогнозируют в проекте "Хочу жити".

По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 в августе 2023 года, количество россиян, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жити", выросло на 70%.

В октябре проект "Хочу жити" сообщил, что на стадии завершения находится уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.

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