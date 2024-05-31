Украина вернула из российского плена 75 человек – фото

Фото: Telegram

31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Это 52-й с начала полномасштабного вторжения и первый с февраля этого года обмен, сообщили в Координационном штабе.

Зеленский заявил, что удалось вернуть военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии, пограничников, а также четырех гражданских – все они уже на родной земле.

По данным Коордштаба, среди освобожденных защитников – 70 мужчин и пять женщин, шестеро офицеров, 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

"Вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, которые охраняли ЧАЭС, а также десять защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях", – говорится в сообщении Коордштаба.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Из плена освободили 37 представителей ВСУ, в том числе 13 бойцов Военно-морских сил и двое представителей Воздушных сил. Также вернули 21 нацгвардейца, семерых пограничников, шесть тероборонцев и четырех гражданских украинок.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

3 мая президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными с Россией в формате "всех на всех" можно провести до завершения войны.