Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян – группировка войск "Хортица"
Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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Событие случилось в воскресенье, 2 июня, – бойцы Сил обороны взяли пленных оккупантов возле Волчанска, сообщил он.
В тот же день Волошин сообщал, что украинские подразделения контролируют большую часть города – около 70%, а в городе и в окрестностях идут жестокие бои.
По состоянию на 3 июня в Волчанске продолжаются бои, отметил военный.
Волошин сообщил, что с начала суток захватчики активизировались на направлении: продолжается бой возле Липцев, а украинские защитники продолжают наращивать оборонные способности.
- Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один склад горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.
Журналисты Суспильного идентифицировали одного из россиян, которые издевались над украинскими военнопленными и снимали это на видео в Харьковской области.
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