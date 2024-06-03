Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян – группировка войск "Хортица"

Событие произошло 2 июня, по состоянию на третье число в городе продолжаются бои

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Событие случилось в воскресенье, 2 июня, – бойцы Сил обороны взяли пленных оккупантов возле Волчанска, сообщил он.

В тот же день Волошин сообщал, что украинские подразделения контролируют большую часть города – около 70%, а в городе и в окрестностях идут жестокие бои.

По состоянию на 3 июня в Волчанске продолжаются бои, отметил военный.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Волошин сообщил, что с начала суток захватчики активизировались на направлении: продолжается бой возле Липцев, а украинские защитники продолжают наращивать оборонные способности.

Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один склад горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.

Журналисты Суспильного идентифицировали одного из россиян, которые издевались над украинскими военнопленными и снимали это на видео в Харьковской области.

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