ЗСУ уразили склади з боєприпасами, ПММ та бліндажі окупантів на Харківщині

Росіяни на напрямку втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні, а також 40 одиниць озброєнь і військової техніки

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За добу на Харківському напрямку Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, від початку доби загарбники активізувалися на напрямку: триває бій біля Липців, також тривають бої у місті Вовчанськ, а українські захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

Речник зазначив, що впродовж доби росіяни на напрямку втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні, а також 40 одиниць озброєнь і військової техніки.

Йдеться про знищення трьох танків, бойової броньованої машини, однієї артилерійської системи, 14 безпілотників, 12 автомобілів та трьох одиниць спеціальної техніки, а також пошкоджено танки, дві артсистеми, два автомобілі та одну одиницю спецтехніки.

Також захисники уразили три склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів, підсумував він.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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2 червня, Волошин повідомив, що українські підрозділи контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку, у місті та околицях точаться жорстокі бої.

3 червня секретар РНБО заявив, що у разі найгіршого сценарію Росія може повторити з Харковом стратегію, застосовану під час знищення сирійського міста Алеппо.

За словами посадовця, російська стратегія захоплення міст може змінюватися впродовж війни.

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