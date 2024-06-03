ВСУ поразили склады с боеприпасами, ГСМ и блиндажи россиян на Харьковщине
За сутки на Харьковском направлении Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один склад горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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По его словам, с начала суток захватчики активизировались на направлении: продолжается бой у Липцев, также продолжаются бои в городе Волчанск, а украинские защитники продолжают наращивать оборонные способности.
Спикер отметил, что за сутки россияне на направлении потеряли 130 человек, из них 59 – безвозвратные, а также 40 единиц вооружений и военной техники.
Речь идет об уничтожении трех танков, боевой бронированной машины, одной артиллерийской системы, 14 беспилотников, 12 автомобилей и трех единиц специальной техники, а также повреждены танки, две артсистемы, два автомобиля и одна единица спецтехники.
Также защитники поразили три склада с боеприпасами, один склад ГСМ и 12 блиндажей оккупантов, подытожил он.
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- 2 июня, Волошин сообщил, что украинские подразделения контролируют большую часть Волчанска на Харьковском направлении, в городе и окрестностях идут жестокие бои.
- 3 июня секретарь СНБО заявил, что в случае худшего сценария Россия может повторить с Харьковом стратегию, примененную при уничтожении сирийского города Алеппо.
- По словам чиновника, российская стратегия захвата городов может изменяться на протяжении войны.
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