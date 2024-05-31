Росіяни штурмували острів Нестрига на Дніпрі, підтверджень успіху немає – ЗСУ

За 29 травня втрати РФ у районі Кринок склали 143 окупанти, з них 47 – безповоротні

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига на Херсонщині 29 травня, немає підтверджень, що це для них закінчилося успішно. Українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм у Кринках та завдавати втрат окупантам. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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За його словами, 29 травня було 19 штурмів на Таврійському напрямку: з них 12 — на Оріхівському і сім — на лівобережжі Херсонщини.

Шість з семи штурмів на лівобережжі – це атаки окупантів на Кринки, ще один – спроба загарбників висадитися на острові Нестрига, уточнив військовий.

Утім, акцентував Плетенчук, немає підтвердженої інформації, що висадка завершилася вдало для росіян.

Контроль над Нестригою Сили оборони встановили 29 квітня. Плетенчук повідомляв, що контроль над островом не дозволить загарбникам наближатися до позицій захисників на Херсонському напрямку. Про попередній штурм Нестриги речник повідомляв 4 травня.

Нестрига на мапі Deepstate

Нестрига на мапі Deepstate

У Кринках "достатньо складно" українським морпіхам: населеного пункту вже немає, але, попри це, вони продовжують утримувати плацдарм і давати відповідну відсіч росіянам, зазначив Плетенчук.

За 29 травня втрати РФ у районі Кринок склали 143 окупанти, з них 47 – безповоротні, підсумував військовий.

Кринки на мапі Deepstate

Кринки на мапі Deepstate

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