Россияне штурмовали остров Нестрига на Днепре, подтверждений успеха нет – ВСУ

За 29 мая потери РФ в районе Крынок составили 143 оккупанта, из них 47 – безвозвратные

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне пытались штурмовать остров Нестрига в Херсонской области 29 мая, нет подтверждений, что это для них закончилось успешно. Украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках и наносить урон оккупантам. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, 29 мая было 19 штурмов на Таврическом направлении: из них 12 — на Ореховском и семь — на левобережье Херсонской области.

Шесть из семи штурмов на левобережье – это атаки оккупантов на Крынки, еще один – попытка захватчиков высадиться на острове Нестрига, уточнил военный.

Впрочем, подчеркнул Плетенчук, нет подтвержденной информации, что высадка завершилась удачно для россиян.

Контроль над Нестригой Силами обороны был установлен 29 апреля. Плетенчук сообщал, что контроль над островом не позволит захватчикам приближаться к позициям защитников на Херсонском направлении. О предыдущем штурме Нестриги спикер сообщал 4 мая.

Нестрига на карте Deepstate

Нестрига на карте Deepstate

В Крынках "достаточно сложно" украинским морпехам: населенного пункта уже нет, но, несмотря на это, они продолжают удерживать плацдарм и давать соответствующий отпор россиянам, отметил Плетенчук.

За 29 мая потери РФ в районе Крынок составили 143 оккупанта, из них 47 – безвозвратные, подытожил военный.

Крынки на карте Deepstate

Крынки на карте Deepstate

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