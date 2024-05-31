На півдні росіяни примушують воювати мешканців тимчасово окупованих територій – ЗСУ

Дмитро Плетенчук зазначив, що зараз після "паузи" окупанти намагаються виконати накази керівництва

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни змогли накопичити деякі ресурси на півдні завдяки зменшенню кількості атак раніше, використовують проти України своїх військових, зеків, а також незаконно мобілізованих місцевих мешканців з окупації. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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За його словами, росіяни змогли накопичити деякі ресурси на півдні – була "невеличка пауза", коли було менше атак, і тепер окупанти намагаються виконати накази свого керівництва.

Відповідно, на півдні окупанти залучають "дуже різноманітні" ресурси особового складу – зокрема, це і військові окупаційної армії, і ув'язнені з російських в'язниць, зазначив Плетенчук.

До того ж на напрямку росіяни примусово змушують воювати місцевих жителів з тимчасово окупованих територій, зазначив він.

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Плетенчук повідомив про можливе загострення ситуації на Південному напрямку – РФ деякий час накопичувала ресурси й намагається це зробити напередодні саміту, але ознак формування угруповань для повномасштабних операцій немає.

Речник ВМС повідомив, що раніше у Керченській протоці було до 14 кораблів та катерів росіян, а тепер – нуль, через це загарбники стали використовувати бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом.

Військовий зазначив, що через відсутність корабельно-катерного складу у Керченській протоці окупанти також стали активно посилювати повітряну компоненту різноманітними літаками та гвинтокрилами.

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