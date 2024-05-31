На юге россияне заставляют воевать жителей временно оккупированных территорий – ВСУ

Дмитрий Плетенчук отметил, что сейчас после "паузы" оккупанты пытаются выполнить приказы руководства

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне смогли накопить некоторые ресурсы на юге благодаря уменьшению количества атак раньше, используют против Украины своих военных, зэков, а также незаконно мобилизованных местных жителей из оккупации. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, россияне смогли накопить некоторые ресурсы на юге – была "небольшая пауза", когда было меньше атак, и теперь оккупанты пытаются выполнить приказы своего руководства.

Соответственно, на юге оккупанты задействуют "очень разнообразные" ресурсы личного состава – в частности, это и военные оккупационной армии, и заключенные из российских тюрьм, отметил Плетенчук.

К тому же на направлении россияне принудительно заставляют воевать местных жителей с временно оккупированных территорий, отметил он.

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Плетенчук сообщил о возможном обострении ситуации на Южном направлении – РФ некоторое время накапливала ресурсы и пытается это сделать накануне саммита, но признаков формирования группировок для полномасштабных операций нет.

Представитель ВМС сообщил, что ранее в Керченском проливе было до 14 кораблей и катеров россиян, а теперь – ноль, поэтому захватчики стали использовать боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом.

Военный отметил, что из-за отсутствия корабельно-катерного состава в Керченском проливе оккупанты также стали активно усиливать воздушную компоненту различными самолетами и вертолетами.

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