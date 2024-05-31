На юге россияне заставляют воевать жителей временно оккупированных территорий – ВСУ
Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне смогли накопить некоторые ресурсы на юге благодаря уменьшению количества атак раньше, используют против Украины своих военных, зэков, а также незаконно мобилизованных местных жителей из оккупации. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, россияне смогли накопить некоторые ресурсы на юге – была "небольшая пауза", когда было меньше атак, и теперь оккупанты пытаются выполнить приказы своего руководства.

Соответственно, на юге оккупанты задействуют "очень разнообразные" ресурсы личного состава – в частности, это и военные оккупационной армии, и заключенные из российских тюрьм, отметил Плетенчук.

К тому же на направлении россияне принудительно заставляют воевать местных жителей с временно оккупированных территорий, отметил он.

Читайте также: На Запорожье в оккупации местных незаконно мобилизуют после получения паспорта РФ – ЦНС

Читайте также: ГУР: Россияне в оккупации начали загонять в армию фермеров и мобилизуют несовершеннолетних

войназаключенныеюгнезаконная мобилизациядмитрий плетенчук