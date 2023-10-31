На Запоріжжі в окупації місцевих незаконно мобілізують після отримання паспорта РФ – ЦНС

Російські загарбники здійснюють примусову мобілізацію місцевих мешканців на тимчасово окупованій частині Запорізької області, людей незаконно призивають після отримання російського паспорта. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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"Мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують паспорт РФ, адже після отримання червоної макулатури вони зобов’язані стати на облік до фейкових військкоматів, де вже їм вручають повістку на мобілізацію й вимагають укласти контракт зі Збройними силами РФ", – пише відомство.

Загалом мобілізація відбувається в селах в окупації на Запоріжжі, за стандартами політики Кремля, аби спочатку приховати її у містах, зауважує ЦНС.

"Проте не варто думати, що вона омине міста, адже її масштаб розшириться з часом", – пише Центр спротиву.

Відомство зауважує, що така незаконна мобілізація є грубим порушенням міжнародного права, яке забороняє мобілізовувати мешканців захоплених територій до лав окупаційних військ, а кожний причетний до цього злочину понесе відповідальність.

3 вересня Центр спротиву інформував, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.

25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України, продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.

28 жовтня ЦНС повідомив, що окупанти провалили план із незаконної мобілізації у тимчасово окупованому Криму.

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