На Запорожье в оккупации местных незаконно мобилизуют после получения паспорта РФ – ЦНС

Российские захватчики осуществляют принудительную мобилизацию местных жителей на временно оккупированной части Запорожской области, людей незаконно призывают после получения российского паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мобилизация происходит после того, как местные получают паспорт РФ, ведь после получения красной макулатуры они обязаны встать на учет в фейковые военкоматы, где уже им вручают повестку на мобилизацию и требуют заключить контракт с Вооруженными силами РФ", – пишет ведомство.

В общем, мобилизация происходит в селах в оккупации на Запорожье, по стандартам политики Кремля, чтобы сначала скрыть ее в городах, отмечает ЦНС.

"Однако не стоит думать, что она минует города, ведь ее масштаб расширится со временем", – пишет Центр сопротивления.

Ведомство отмечает, что такая незаконная мобилизация является грубым нарушением международного права, запрещающего мобилизовывать жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск, а каждый причастный к этому преступлению понесет ответственность.

3 сентября Центр сопротивления информировал, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военные" получили указание ускорить меры взятия на так называемый военный учет местных жителей.

25 сентября ведомство заявило, что на временно оккупированных территориях юга Украины, продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии.

28 октября ЦНС сообщил, что оккупанты провалили план по незаконной мобилизации во временно оккупированном Крыму.

Читайте также: Россия формирует отряды из "отказников", чтобы бросить их на штурм Авдеевки – ЦНС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.