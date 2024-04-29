Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в дельті Дніпра – карта
Українські військові встановили контроль над островом Нестрига на Херсонському напрямку. Про це ввечері 28 квітня повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутись у районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", – написав він.
Острів безпосередньо входить до дельти Дніпра й тривалий час залишався сірою зоною.
За словами Сирського, ситуація на півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, залишається напруженою. Зокрема російські військові досі сподіваються вибити підрозділи Сил оборони з Кринок.
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- Головком ЗСУ 28 квітня заявив, що ситуація на фронті загострюється, окресливши обстановку на всіх напрямках.
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