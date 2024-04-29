Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в дельті Дніпра – карта

Фото: Морська піхота

Українські військові встановили контроль над островом Нестрига на Херсонському напрямку. Про це ввечері 28 квітня повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутись у районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", – написав він.

Острів безпосередньо входить до дельти Дніпра й тривалий час залишався сірою зоною.

За словами Сирського, ситуація на півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, залишається напруженою. Зокрема російські військові досі сподіваються вибити підрозділи Сил оборони з Кринок.

Карта: DeepState

25 квітня 2024 року Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області.

27 квітня у ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами населених пунктів Соловйове та Очеретине на Авдіївському напрямку.

Головком ЗСУ 28 квітня заявив, що ситуація на фронті загострюється, окресливши обстановку на всіх напрямках.

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