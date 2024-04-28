Сирський: Росія накопичує війська на Харківському напрямку, проводить перегрупування
Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить там перегрупування, Україна своєю чергою посилює найнебезпечніші ділянки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
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"Відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилені артилерійськими та танковими підрозділами", – написав він.
Крім того, росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях, проте ознак підготовки ворогом наступу з півночі України наразі немає.
- 11 квітня у Харківській області ухвалили рішення про примусову евакуацію з 47 населених пунктів.
- Раніше голова Харківської ОВА Синєгубов заявив, що Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вбити якомога більше українців.
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