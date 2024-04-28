Сирський: Росія накопичує війська на Харківському напрямку, проводить перегрупування

Головком ЗСУ заявив, що Україна своєю чергою посилює найнебезпечніші ділянки у Харківській області

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить там перегрупування, Україна своєю чергою посилює найнебезпечніші ділянки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилені артилерійськими та танковими підрозділами", – написав він.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях, проте ознак підготовки ворогом наступу з півночі України наразі немає.

Фронт на Куп'янському напрямку (Мапа: DeepState)

11 квітня у Харківській області ухвалили рішення про примусову евакуацію з 47 населених пунктів.

Раніше голова Харківської ОВА Синєгубов заявив, що Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вбити якомога більше українців.

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