У Харківській області ухвалили рішення про примусову евакуацію з 47 населених пунктів
На засіданні Ради оборони було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми з 47 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олег Синєгубов.
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"Йдеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини", – написав він.
Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей, додав Синєгубов.
Харкова рішення не стосується.
- 7 квітня 2024 року Синєгубов допускав евакуацію навіть щодо тих населених пунктів, які розташовані далі "від фактичного кордону", однак все одно перебувають під обстрілом.
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