В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации из 47 населенных пунктов
На заседании Совета обороны было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.
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"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в обозначенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", – написал он.
Уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей, добавил Синегубов.
Харькова решение не касается.
- 7 апреля 2024 года Синегубов допускал эвакуацию даже в отношении тех населенных пунктов, которые расположены дальше "от фактической границы", однако все равно находятся под обстрелом.
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