В Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации из 47 населенных пунктов

Из приближенных к границе с Россией населенных пунктов планируют вывезти 182 ребенка

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

На заседании Совета обороны было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 47 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.

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"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в обозначенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", – написал он.

Уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей, добавил Синегубов.

Харькова решение не касается.

7 апреля 2024 года Синегубов допускал эвакуацию даже в отношении тех населенных пунктов, которые расположены дальше "от фактической границы", однако все равно находятся под обстрелом.

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