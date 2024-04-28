Сырский: Россия накапливает войска на Харьковском направлении, проводит перегруппировку
Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит там перегруппировку, Украина в свою очередь усиливает самые опасные участки. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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"Отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", – написал он.
Кроме того, россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях, однако признаков подготовки врагом наступления с севера Украины пока нет.
- 11 апреля в Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации из 47 населенных пунктов.
- Ранее глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову, чтобы убить как можно больше украинцев.
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