Сырский: Россия накапливает войска на Харьковском направлении, проводит перегруппировку

Главком ВСУ заявил, что Украина в свою очередь усиливает самые опасные участки в Харьковской области

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит там перегруппировку, Украина в свою очередь усиливает самые опасные участки. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"Отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", – написал он.

Кроме того, россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях, однако признаков подготовки врагом наступления с севера Украины пока нет.

Фронт на Купянском направлении (Карта: DeepState)

11 апреля в Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации из 47 населенных пунктов.

Ранее глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову, чтобы убить как можно больше украинцев.

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