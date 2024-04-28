Сырский: Силы обороны отошли западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки

Главком ВСУ заявил, что мотивация такого решения – сохранение жизни и здоровья украинских военных

Фото: Генштаб ВСУ

В целях сохранения жизни и здоровья украинских военных подразделения Сил обороны отошли западнее населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки", – написал он.

По словам Сырского, российские захватчики пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, привлекают там до четырех бригад. Цель – пробиться в Покровск и Курахово в Донецкой области.

Несмотря на то, что на этих направлениях оккупанты достигли определенных тактических успехов, оперативного преимущества они получить не смогли, заявил главком.

Он добавил, что украинские войска наносят врагу "максимальные потери", как в личном составе, так и в военной технике.

"Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", – сообщил Сырский.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

25 апреля 2024 года Силы обороны опровергли информацию о якобы захвате россиянами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области.

27 апреля в ВСУ опровергли информацию о якобы захвате россиянами населенных пунктов Соловьево и Очеретино на Авдеевском направлении.

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