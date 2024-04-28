Сирський: Сили оборони відійшли західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Головком ЗСУ заявив, що мотивація такого рішення – збереження життя та здоров'я українських військових

Фото: Генштаб ЗСУ

З метою збереження життя та здоров'я українських військових підрозділи Сил оборони відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки", – написав він.

За словами Сирського, російські загарбники намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, залучають там до чотирьох бригад. Мета – пробитися до Покровська та Курахового на Донеччині.

Попри те, що на цих напрямках окупанти досягли певних тактичних успіхів, оперативної переваги вони отримати не змогли, заявив головком.

Він додав, що українські війська завдають ворогу "максимальних втрат", як в особовому складі, так і у військовій техніці.

"Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", – повідомив Сирський.

Карта: DeepState

Карта: DeepState

25 квітня 2024 року Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області.

27 квітня у ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами населених пунктів Соловйове та Очеретине на Авдіївському напрямку.

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