Синегубов: Россия перешла к тактике обстрела "двух волн". Погибают спасатели и полицейские

Глава Харьковской ОВА заявил, что когда на место первого удара приезжают службы спасения и полиция, Россия наносит второй удар

Олег Синегубов (Фото: Facebook)

Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову, чтобы убить как можно больше украинцев. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в интервью заместителю главного редактора немецкого таблоида BILD.

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По его словам, российские захватчики намеренно атакуют город двумя волнами, чтобы убивать не только гражданских, но и украинских спасателей, пожарных и полицейских.

"Их тактика заключалась в обстреле двумя волнами. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место приезжают наши службы спасения и полиция, следует второй удар, во время которого убивают сотрудников наших служб и мирных жителей", – сказал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что оккупанты в основном бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд.

В ночь на 4 апреля страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки погибли и ранены, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждение жилой застройки частного сектора.

5 апреля Россия нанесла удары КАБ по Харькову и Харьковскому району.

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