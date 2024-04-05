Синєгубов: Росія перейшла до тактики обстрілу "двох хвиль". Гинуть рятувальники та поліціянти

Глава Харківської ОВА заявив, що коли на місце першого удару приїжджають служби порятунку і поліція, Росія завдає другого удару

Олег Синєгубов (Фото: Facebook)

Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вбити якомога більше українців. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив в інтерв'ю заступнику головного редактора німецького таблоїда BILD.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, російські загарбники навмисно атакують місто двома хвилями, щоб вбивати не тільки цивільних, а й українських рятувальників, пожежників і поліціянтів.

"Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів", – сказав він.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.

В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.

Читайте також: "Не встигаємо перехопити дрони". У ЗСУ пояснили, чому складно відбивати атаки Росії на Харків