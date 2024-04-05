Синєгубов: Росія перейшла до тактики обстрілу "двох хвиль". Гинуть рятувальники та поліціянти
Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вбити якомога більше українців. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив в інтерв'ю заступнику головного редактора німецького таблоїда BILD.
За його словами, російські загарбники навмисно атакують місто двома хвилями, щоб вбивати не тільки цивільних, а й українських рятувальників, пожежників і поліціянтів.
"Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів", – сказав він.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.
- В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.
- 5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.
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