Силы обороны установили контроль над островом Нестрыга в дельте Днепра – карта

Фото: Морская пехота

Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонском направлении. Об этом вечером 28 апреля сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Огромного и установить контроль над островом Нестрыга", – написал он.

Остров непосредственно входит в дельту Днепра и долгое время оставался серой зоной.

По словам Сырского, ситуация на юге, в Херсонской и Запорожской областях остается напряженной. В частности, российские военные до сих пор надеются выбить подразделения Сил обороны из Крынок.

Карта: DeepState

25 апреля 2024 года Силы обороны опровергли информацию о якобы захвате россиянами огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области.

27 апреля в ВСУ опровергли информацию о якобы захвате россиянами населенных пунктов Соловьево и Очеретино на Авдеевском направлении.

Главком ВСУ 28 апреля заявил, что ситуация на фронте обостряется, обозначив обстановку по всем направлениям.

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