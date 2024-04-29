Силы обороны установили контроль над островом Нестрыга в дельте Днепра – карта
Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонском направлении. Об этом вечером 28 апреля сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
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"На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Огромного и установить контроль над островом Нестрыга", – написал он.
Остров непосредственно входит в дельту Днепра и долгое время оставался серой зоной.
По словам Сырского, ситуация на юге, в Херсонской и Запорожской областях остается напряженной. В частности, российские военные до сих пор надеются выбить подразделения Сил обороны из Крынок.
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