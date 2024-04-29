ЗСУ: Контроль острова Нестрига не дозволить окупантам наближатися до позицій Сил оборони

Дмитро Плетенчук заявив, що острів Нестрига є важливим як локація, що не дозволить ворогу наблизитися до позицій Сил оборони

Фото: Морська піхота

Повернення під контроль Сил оборони острова Нестрига в дельті Дніпра не дозволить російським окупантам наближатися до позицій українських військових на Херсонському напрямку. Про це в коментарі Громадському радіо заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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За його словами, локації, які не дозволяють ворогу наближатися до позицій українських військових, мають велике значення.

"Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це, у першу чергу, важливо для якості контрдиверсійних заходів", – сказав Плетенчук.

Речник додав, що Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.

"Фактично це наш берег <...> Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більший, ніж ті населені пункти, навпроти яких він розташований. Певний час він вважався сірою зоною", – висловився Плетенчук.

25 квітня 2024 року Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області.

27 квітня у ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами населених пунктів Соловйове й Очеретине на Авдіївському напрямку.

Головком ЗСУ 28 квітня заявив, що ситуація на фронті загострюється, окресливши обстановку на всіх напрямках.

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