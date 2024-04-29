ВСУ: Контроль острова Нестрыга не позволит оккупантам приближаться к позициям Сил обороны

Дмитрий Плетенчук заявил, что остров Нестрыга важен как локация, которая не позволит врагу приблизиться к позициям Сил обороны

Фото: Морская пехота

Возвращение под контроль Сил обороны острова Нестрыга в дельте Днепра не позволит российским оккупантам приближаться к позициям украинских военных на Херсонском направлении. Об этом в комментарии Громадському радио заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, локации, не позволяющие врагу приближаться к позициям украинских военных, имеют большое значение.

"Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там действительно много таких островов на реке Днепр), поэтому это, в первую очередь, важно для качества контрдиверсионных мер", – сказал Плетенчук.

Спикер добавил, что Нестрыга является последним в группе небольших островов, за которым дальше следует устье реки.

"Фактически это наш берег <...> На самом деле такие острова большей частью болотисты, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен. Некоторое время он считался серой зоной", – высказался Плетенчук.

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27 апреля в ВСУ опровергли информацию о якобы захвате россиянами населенных пунктов Соловьево и Очеретино на Авдеевском направлении.

Главком ВСУ 28 апреля заявил, что ситуация на фронте обостряется, обозначив обстановку по всем направлениям.

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