ВСУ: Контроль острова Нестрыга не позволит оккупантам приближаться к позициям Сил обороны
Возвращение под контроль Сил обороны острова Нестрыга в дельте Днепра не позволит российским оккупантам приближаться к позициям украинских военных на Херсонском направлении. Об этом в комментарии Громадському радио заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.
По его словам, локации, не позволяющие врагу приближаться к позициям украинских военных, имеют большое значение.
"Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там действительно много таких островов на реке Днепр), поэтому это, в первую очередь, важно для качества контрдиверсионных мер", – сказал Плетенчук.
Спикер добавил, что Нестрыга является последним в группе небольших островов, за которым дальше следует устье реки.
"Фактически это наш берег <...> На самом деле такие острова большей частью болотисты, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен. Некоторое время он считался серой зоной", – высказался Плетенчук.
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