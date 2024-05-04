Росія намагалася штурмувати острів Нестрига та Кринки – Сили оборони Півдня

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Ворог двічі намагався штурмувати острів Нестрига в Херсонській області, ще сім спроб штурмів були здійснені в районі Кринок, але всі виявилися безуспішними. Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Розповідаючи про острів, спікер зазначив, що цю територію складно назвати плацдармом.

"Уявіть собі правий берег річки Дніпро, І там знаходяться багато островків. Це такий рибацький рай. Ця група островів – вони досить маленькі, хоча Нестрига за своєю площею більша за площею, ніж два найближчі населені пункти Кизомис і Велетенське", – зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що цей острів є останнім від берега в групі цих островів, бо далі вже йде гирло річки Дніпро, тому для українських військових було дуже важливо зайняти цю позицію, бо наразі для того, щоб підібратися до українських населених пунктів, ворог має подолати річку.

"А там, звісно, вони набагато уразливіші", – наголосив спікер.

Плетенчук зазначив, що загалом на південному напрямку ситуація залишається стабільною – ознак щодо створення наступальних угруповань не вбачається.

"Різких змін у стані та положенні кількості сил противника так само немає. Минула доба була досить напруженою. Що стосується лише Кринок, там було сім штурмів, всі вони були відбиті, ворог був вимушений відійти з втратами, успіху не мав", – додав він.