Россия пыталась штурмовать остров Нестрыга и Крынки – Силы обороны Юга

Представитель Сил обороны Юга Плетенчук заявил, что признаков по созданию наступательных группировок на южном направлении не наблюдается

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Враг дважды пытался штурмовать остров Нестрыга в Херсонской области, еще семь попыток штурмов были осуществлены в районе Крынок, но все оказались безуспешными. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Рассказывая об острове, спикер отметил, что эту территорию сложно назвать плацдармом.

"Представьте себе правый берег реки Днепр, и там находятся много островков. Это такой рыбацкий рай. Эта группа островов – они достаточно маленькие, хотя Нестрыга по своей площади больше по площади, чем два ближайших населенных пункта Кизомыс и Велетенское", – отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что этот остров является последним от берега в группе данных островов, потому что дальше уже идет устье реки Днепр, поэтому для украинских военных было очень важно занять эту позицию, потому что сейчас для того, чтобы подобраться к украинским населенным пунктам, враг должен преодолеть реку.

"А там, конечно, они гораздо уязвимее", – подчеркнул спикер.

Плетенчук отметил, что в целом на южном направлении ситуация остается стабильной – признаков по созданию наступательных группировок не наблюдается.

"Резких изменений в состоянии и положении количества сил противника так же нет. Прошедшие сутки были достаточно напряженными. Что касается только Крынок, там было семь штурмов, все они были отбиты, враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел", – добавил он.