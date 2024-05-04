Россия пыталась штурмовать остров Нестрыга и Крынки – Силы обороны Юга
Враг дважды пытался штурмовать остров Нестрыга в Херсонской области, еще семь попыток штурмов были осуществлены в районе Крынок, но все оказались безуспешными. Об этом заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Рассказывая об острове, спикер отметил, что эту территорию сложно назвать плацдармом.
"Представьте себе правый берег реки Днепр, и там находятся много островков. Это такой рыбацкий рай. Эта группа островов – они достаточно маленькие, хотя Нестрыга по своей площади больше по площади, чем два ближайших населенных пункта Кизомыс и Велетенское", – отметил Плетенчук.
Он подчеркнул, что этот остров является последним от берега в группе данных островов, потому что дальше уже идет устье реки Днепр, поэтому для украинских военных было очень важно занять эту позицию, потому что сейчас для того, чтобы подобраться к украинским населенным пунктам, враг должен преодолеть реку.
"А там, конечно, они гораздо уязвимее", – подчеркнул спикер.
Плетенчук отметил, что в целом на южном направлении ситуация остается стабильной – признаков по созданию наступательных группировок не наблюдается.
"Резких изменений в состоянии и положении количества сил противника так же нет. Прошедшие сутки были достаточно напряженными. Что касается только Крынок, там было семь штурмов, все они были отбиты, враг был вынужден отойти с потерями, успеха не имел", – добавил он.
- 29 апреля украинские военные установили контроль над островом Нестрыга на Херсонском направлении.
- В тот же день Плетенчук рассказал, что возвращение под контроль Сил обороны острова Нестрыга в дельте Днепра не позволит российским оккупантам приближаться к позициям украинских военных на Херсонском направлении.