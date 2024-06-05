Джерело в ГУР: Росіяни зосередили в Україні та на кордоні 550 000 загарбників
Росіяни зосередили на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону близько 550 000 окупантів, повідомило у коментарі LIGA.net співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.
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За його словами, зараз російське окупаційне угруповання налічує близько 520 000 військовослужбовців, але є й інші воєнізовані підрозділи.
На тимчасово окупованих територіях є ще близько 32 000 представників Росгвардії, Федеральної служби безпеки та інших силових структур — вони здійснюють поліційні функції, зазначив співбесідник.
Водночас на початок повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну вдерлося угруповання загарбників чисельністю 180 000 осіб. У в листопаді 2023 року на території України перебували понад 400 000 окупантів.
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- Співрозмовник LIGA.net повідомив, що впродовж останніх кількох днів росіяни завдають менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння.
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