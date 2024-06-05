Источник в ГУР: Россияне сосредоточили в Украине и на границе 550 000 захватчиков
Россияне сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и около границы около 550 000 оккупантов, сообщил в комментарии LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны.
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По его словам, сейчас российская оккупационная группировка насчитывает около 520 000 военнослужащих, но есть и другие военизированные подразделения.
На временно оккупированных территориях еще около 32 000 представителей Росгвардии, Федеральной службы безопасности и других силовых структур — они осуществляют полицейские функции, отметил собеседник.
В то же время на начало полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину вторглась группировка захватчиков численностью 180 000 россиян. А в ноябре 2023 года на территории Украины находились более 400 000 оккупантов.
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- Спикер ОСГВ "Хортица" сообщил, что захватчики пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки – с захваченного Очеретиного рвутся к "жизненно важной" магистрали Покровск — Константиновка.
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