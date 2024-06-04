"Гордость российской оборонки". ВСУ уничтожили "Тайфун-К" оккупантов под Часовым Яром

Бронемашина "Тайфун-К" (Фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 3 июня, украинские защитники уничтожили российскую бронемашину "Тайфун-К", эту модель оккупанты считают "гордостью своей оборонки". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности Тайфун-К считался гордостью российской оборонки, пока его не превратили в Украине в металлолом", – заявил он.

Захватчики пытались штурмовать позиции Сил обороны на "Тайфун-К", однако защитники уничтожили бронемашину оккупантов, сообщил Волошин.

РФ заявляет, что "Тайфун-К" соответствует колесным бронемашинам с повышенной антиминной защитой (MRAP), разработка завершена в 2015 году, производится заводами КамАЗ и Ремдизель. Раньше поставлялся российским саперам, военной полиции, разведке и спецназовцам. Может развивать скорость до 110 км/ч.

Кроме "Тайфуна-К" захватчики на Часовоярском направлении потеряли вчера 80 оккупантов, еще 123 получили ранения, отметил Волошин.

В общем украинские защитники успешно сдерживают давление на направлении, а на отдельных направлениях усиливают позиции, акцентировал военный.

По его данным, за прошедшие сутки на направлении зафиксировано 1099 минометных и артиллерийских обстрелов, только в районе Часового Яра было 246, а большая часть из них приходится именно на южную часть города.

Также на направлении российская авиация нанесла семь авиаударов с использованием шести КАБ, захватчики провели два штурма в районе Ивановского, подытожил Волошин.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

17 мая бойцы 93-й бригады с помощью переносных ракетных комплексов и беспилотников отразили российскую попытку продвинуться возле Андреевки Донецкой области.

29 мая Волошин сообщил, что под Часовым Яром российская армия пытается провести перегруппировку, активных штурмов там сейчас меньше.

2 июня украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении.

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