ЗСУ спростовує захоплення Іванівського під Бахмутом

Станом на 9:00 захисники зупинили сім спроб росіян прорвати оборону українських військ, заявили в угрупованні "Хортиця"

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Село Іванівське Донецької області лишається під контролем Сил оборони, проте окупанти не припиняють спроби штурмувати населений пункт та обстрілювати його зі всіх видів озброєння. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, впродовж минулої доби переважна більшість обстрілів (222) припала саме на Іванівське.

"По Іванівському [росіяни] насипають зі всього, намагаючись взяти його. Але українські воїни тримаються та дають гідну відсіч ворогу", – сказав Волошин.

Речник повідомив, що від початку доби, станом на 9:00 захисники зупинили сім спроб росіян прорвати оборону українських військ у районі Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нового.

Раніше про нібито захоплення Іванівського заявив OSINT-проєкт Deepstate.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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