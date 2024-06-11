ЗСУ спростовує захоплення Іванівського під Бахмутом
Село Іванівське Донецької області лишається під контролем Сил оборони, проте окупанти не припиняють спроби штурмувати населений пункт та обстрілювати його зі всіх видів озброєння. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
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За його словами, впродовж минулої доби переважна більшість обстрілів (222) припала саме на Іванівське.
"По Іванівському [росіяни] насипають зі всього, намагаючись взяти його. Але українські воїни тримаються та дають гідну відсіч ворогу", – сказав Волошин.
Речник повідомив, що від початку доби, станом на 9:00 захисники зупинили сім спроб росіян прорвати оборону українських військ у районі Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нового.
Раніше про нібито захоплення Іванівського заявив OSINT-проєкт Deepstate.
- 10 червня Волошин повідомив, що Росіяни не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, але активно просуваються на схід від неї.
- Поблизу Іванівського захисники вдруге за тиждень знищили рідкісну російську установку "Тюльпан".
- 11 червня захисники з 10-ї бригади "Едельвейс" знищили російський багатофункціональний комплекс РЕБ "Борисоглебск-2".
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