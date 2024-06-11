США зазначили сповільнення Росії під Харковом: Українці тримають фронт і приїхала допомога

Пет Райдер визнав, що ще "багато чого потрібно зробити" для надання допомоги Україні, але Сполучені Штати збираються продовжувати це робити

Пет Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Російські загарбники сповільнилися під Харковом – це наслідок того, що українці можуть продовжувати тримати фронт, та надходження американської допомоги. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

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Він зазначив, що росіяни сповільнилися "з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом".

На думку Райдера, це демонструє, що українці можуть продовжувати тримати лінію фронту, а також свідчить про надходження до них військової допомоги США.

Речник визнав, що ще "багато чого потрібно зробити" для надання Україні необхідної допомоги, проте США збираються продовжувати це робити.

Зокрема, він нагадав про майбутнє засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке має відбутися 13 червня.

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