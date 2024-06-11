США скасували заборону на постачання зброї "Азову"

Фото: бригада НГУ "Азов"

Сполучені Штати скасували заборону на постачання зброї свого виробництва українській 12-й бригаді спеціального призначення "Азов". Про це повідомляє видання Washinghton Post з посиланням на результати перевірки, проведеної Державним департаментом США. Згодом це підтвердили у самій бригаді.

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"Азов" пройшов перевірку згідно з законом колишнього сенатора Патріка Лігі: документ запобігає переданню військової допомоги США іноземним підрозділам, якщо визнано, що вони вчинили серйозні порушення прав людини.

Держдепартамент зазначив, що не виявив жодних доказів таких порушень з боку "Азову".

Речник відомства відмовився повідомити виданню, коли було знято цю заборону та чи потрапила американська зброя до особового складу бригади. Також ані керівництво "Азову", ані український уряд не відповіли на запити про коментарі від ЗМІ.

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До того ж військовослужбовцям "Азову" було заборонено відвідувати навчання, організовані американськими військовими.

Окрім процесу перевірки від Держдепу, закони США про асигнування впродовж тривалого часу забороняли "Азову" отримувати американську допомогу.

Тепер посадовці США кажуть, що оскільки батальйон "Азов" структурно відрізняється від нинішньої бригади у складі Національної гвардії, то ці обмеження не застосовуються, зауважує видання. Водночас не уточнюється, чи були дійсно виправданими такі обмеження щодо батальйону.

ДОПОВНЕНО. Співробітники посольства США в Україні підтвердили "Азову": бригада пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів у сфері безпеки. Про це військове з'єднання написало у Telegram.

19 квітня комбат "Азову" Прокопенко попросив США скасувати заборону на передання озброєння бригаді, введену 2017 року.

За його словами, заборона стала причиною, з якої у 2022 році під час оборони Маріуполя "Азов" не мав новітнього західного озброєння, і бійцям доводилось стримувати переважаючі сили противника, використовуючи вкрай обмежені ресурси.

8 травня українці закликали владу терміново провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї "Азову" – петиція до Зеленського зібрала необхідну кількість голосів.

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