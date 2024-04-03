Кремінна. Азов знищив ВВС "Солнцепек" "нічним" FPV-дроном: відео прильоту та детонації
У районі Кремінної воїни 12 бригади Національної гвардії "Азов" знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
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Військові заявляють, що систему було вражено біля Тернів, а росіяни їхали обстрілювати українські позиції під Кремінною.
Оператори роти безпілотників "Азову" прямим влучанням знищили "Солнцепек" тепловізійним FPV-дроном на марші.
"Це знищення стало можливим завдяки зборам на нічні дрони. Більше таких дронів – більше знищеної російської артилерії", – йдеться в повідомленні.
ДОВІДКАВВС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200 х 200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
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- Текст LIGA.net – "Ця дрібна погань – проблема". Як російські FPV-дрони з тепловізорами впливають на фронт
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