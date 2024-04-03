У районі Кремінної воїни 12 бригади Національної гвардії "Азов" знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек". Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що систему було вражено біля Тернів, а росіяни їхали обстрілювати українські позиції під Кремінною.

Оператори роти безпілотників "Азову" прямим влучанням знищили "Солнцепек" тепловізійним FPV-дроном на марші.

"Це знищення стало можливим завдяки зборам на нічні дрони. Більше таких дронів – більше знищеної російської артилерії", – йдеться в повідомленні.