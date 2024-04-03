Кременная. Азов уничтожил ТОС "Солнцепек" "ночным" FPV-дроном: видео прилета и детонации
В районе Кременной воины 12 бригады Национальной гвардии "Азов" уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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Военные заявляют, что система была поражена возле Тернов, а россияне ехали обстреливать украинские позиции под Кременной.
Операторы роты беспилотников "Азова" прямым попаданием уничтожили "Солнцепек" тепловизионным FPV-дроном на марше.
"Это уничтожение стало возможным благодаря сборам на ночные дроны. Больше таких дронов — больше уничтоженной российской артиллерии", — сказано в сообщении.
СПРАВКАТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200 х 200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, которые затрофеены во время боев против россиян.
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- Текст LIGA.net — "Эта мелкая дрянь – проблема". Как российские FPV-дроны с тепловизорами влияют на фронт
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