В районе Кременной воины 12 бригады Национальной гвардии "Азов" уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что система была поражена возле Тернов, а россияне ехали обстреливать украинские позиции под Кременной.

Операторы роты беспилотников "Азова" прямым попаданием уничтожили "Солнцепек" тепловизионным FPV-дроном на марше. 

"Это уничтожение стало возможным благодаря сборам на ночные дроны. Больше таких дронов — больше уничтоженной российской артиллерии", — сказано в сообщении.

СПРАВКА
ТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200 х 200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, которые затрофеены во время боев против россиян.
  • Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что роль пехоты в современной войне остается ключевой, несмотря на технологии.
  • Прокопенко считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не заменит живого солдата на поле боя.
  • Текст LIGA.net — "Эта мелкая дрянь – проблема". Как российские FPV-дроны с тепловизорами влияют на фронт

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