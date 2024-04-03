В районе Кременной воины 12 бригады Национальной гвардии "Азов" уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что система была поражена возле Тернов, а россияне ехали обстреливать украинские позиции под Кременной.

Операторы роты беспилотников "Азова" прямым попаданием уничтожили "Солнцепек" тепловизионным FPV-дроном на марше.

"Это уничтожение стало возможным благодаря сборам на ночные дроны. Больше таких дронов — больше уничтоженной российской артиллерии", — сказано в сообщении.