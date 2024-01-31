Технологии не заменят солдат на поле боя в ближайшем будущем — командир Азова "Редис"

Прокопенко заявил, что война не является гонкой технологий, в которой солдат начинает стагнировать из-за мысли, что его заменят роботы

Денис "Редис" Прокопенко (Фото: скриншот с видео)

Командир бригады Национальной гвардии "Азов" Денис "Редис" Прокопенко считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не заменит живого солдата на поле боя. Об этом он сообщил на военной конференции EstMil. tech 2024 в Таллинне, Эстония.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, за почти 10 лет войны России против Украины произошел колоссальный технологический прогресс в сфере автоматизированных систем управления боем и робототехники, которые значительно повысили уровень осведомленности командира и сделали войска более эффективными.

"Казалось бы, что с каждым годом роль солдата на поле боя становится все менее значимой. Большинство считает, что искусственный интеллект полностью заменит солдат на поле боя в ближайшем будущем. Конечно, технологии — это будущее, но в первую очередь война — это искусство, а не просто гонка технологий, в рамках которой солдат начинает стагнировать из-за мысли о том, что роботизированная техника полностью заменит его", — сказал Прокопенко.

Он отметил, что, возможно, это произойдет, но точно не в ближайшем будущем.

"Если ядерная война не начнется раньше", — заявил военачальник.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

30 января 2024 года Камышин заявил, что у украинских военных нет времени на испытание новейших дронов отечественного производства, поэтому проверяют их уже во время боя с россиянами.

Читайте также: Командир Азова "Редис": Война на годы. Выбор — брать оружие в руки или работать на оборону